«Налог на голову надо ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас вводить не собираются. <…> Нет, нет, нет ничего подобного никто не планирует, это просто слухи», — заверил Путин.
В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны. Общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.