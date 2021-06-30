Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня развенчал слухи о введении в РФ налогов на рогатый скот

Путин ответил на необычный вопрос третьеклассника © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны. Общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.