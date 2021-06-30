Инцидент произошел 29 июня.
«При процессуальном руководства Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч.2 ст.272 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что 29 июня примерно в 16:00 на шахте «Алмазная» госпредприятия «Добропольеуголь — добыча» во время подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места сорвалась лебедка и ударила по голове 37-летнего шахтера.
От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.