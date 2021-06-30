На подконтрольной Украине территории Донецкой области в шахте погиб горняк. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Инцидент произошел 29 июня. «При процессуальном руководства Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч.2 ст.272 УК Украины)», — говорится в сообщении. Шахтеры протестуют у Офиса президента — видео © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.