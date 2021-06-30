«Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ… Мы единое целое», — заявил президент.
При этом он подчеркнул, что нынешнее украинское руководство действительно недружественно по отношению к России.
«Это совершенно очевидно, иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас был внесен президентом в Раду, о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Это вообще уму непостижимо», — заявил Путин.
Президент пообещал написать новую аналитическую статью о «едином русском народе», который, по его словам, исторически все хотят раздробить.