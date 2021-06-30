Президент РФ Владимир Путин не считает украинский народ недружественным. Он сказал об этом в ходе прямой линии 30 июня

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021 ©

При этом он подчеркнул, что нынешнее украинское руководство действительно недружественно по отношению к России.

«Это совершенно очевидно, иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас был внесен президентом в Раду, о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Это вообще уму непостижимо», — заявил Путин.

Президент пообещал написать новую аналитическую статью о «едином русском народе», который, по его словам, исторически все хотят раздробить.