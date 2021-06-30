Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов из Киевской области, которые пытались переправить в страны Евросоюза почти 30 посылок с артефактами, датируемыми I тыс. до н.э. и периода Киевской Руси. Об этом 30 июня сообщается на сайте ведомства

По данным следствия, в состав группы входило несколько жителей региона.

«Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах», — говорится в сообщении.

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Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.

Один из организаторов группы уведомлен о подозрении по ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит семь лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.