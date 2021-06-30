По данным следствия, в состав группы входило несколько жителей региона.
«Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что посылки планировали отправить через сервисы международной почтовой связи. По месту жительства ленов группировки правоохранители обнаружили партию подготовленных к вывозу за границу предметов старины, в частности: изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси, холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта первого тысячелетия н.э.
Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.
Один из организаторов группы уведомлен о подозрении по ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит семь лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.