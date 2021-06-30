Российский певец и автор песен Юрий Лоза прокомментировал «культурную» политику Украины, где запрещают въезд российским артистам, а своему населению разговаривать по-русски. По мнению Лозы, эти меры не помогут в борьбе за украинскую культуру и язык, об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

«Если на Украине хотят бороться за украинский язык и говорят, что украинский язык подвержен какой-то агрессии, то пусть уберут английские слова, которых гораздо больше сейчас. Сейчас английская экспансия идет гораздо более серьезными темпами, чем российская. Украина теряет сейчас свой украинский язык под воздействием английского языка, а не русского», — сказал певец.

А во главе Зеленский: кинорежиссер Карен Шахназаров высказался об украинской «культурной политике» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Вот эти «бро», например, которое уже вытеснило «товарища» и «друга». Вот когда украинский парубок кричит «бро», он полностью теряет слово свое первоначальное, которое было в его языке, а они сейчас все так говорят. Весь это сленг, все эти «хайпы» подменяют украинский язык, а борются с русским. С таким же успехом можно бороться с китайским», — заключит артист.

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Лоза предложил украинцам «включить голову», определиться с правильным направлением борьбы за собственную идентичность, а только потом предпринимать какие-то конкретные шаги.

Полностью интервью с певцом и автором песен Юрием Лозой можно прочитать здесь.