Президент России Владимир Путин в ходе прямого эфира ответил на видеовопрос москвички, как узнать о противопоказаниях к прививке от коронавируса

Путин дал россиянам совет по ревакцинации от COVID-19 © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны. Общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.