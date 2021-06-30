«Ответ очень простой, лежит на поверхности — если у вас есть какие-то заболевания хронические, наверняка вы общаетесь со специалистом, который вас ведет как пациента. К нему надо обратиться, он должен ответить вам: показана прививка или нет. <…> В прививочных пунктах это могут и не сказать, там работают медсестры и так далее. А речь идет об узких специалистах, которые ведут пациента своего, вот к ним нужно обратиться с вопросом», — сказал Путин.
В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны. Общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.