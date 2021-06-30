Посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой над шведской командой в 1/8 финала Евро-2020 лозунгом украинских фашистов. Об этом 30 июня он написал в Twitter

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