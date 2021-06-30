Перед началом матча посол пошутил, что победят желто-голубые притом, что флаги обеих стран имеют одинаковые цвета. Однако Тиберг обнародовал фото в форме украинской сборной.
«Слава Украине! Героям слава!», — написал посол.
Накануне сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
Как известно, приветствие «Слава Украине! Героям слава!» изобрел «Союз украинских фашистов» (СУФ), члены которого позднее вошли в состав Организации украинских националистов.
Данное приветствие используют все украинские националисты, его также сделали официальным в Вооруженных силах Украины.