Перед началом матча посол пошутил, что победят желто-голубые притом, что флаги обеих стран имеют одинаковые цвета. Однако Тиберг обнародовал фото в форме украинской сборной.

«Слава Украине! Героям слава!», — написал посол.

Корнилов специально для УЕФА объяснил, почему «Слава Украине! - Героям слава!» это фашистский лозунг
Корнилов специально для УЕФА объяснил, почему «Слава Украине! - Героям слава!» это фашистский лозунг
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Накануне сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Как известно, приветствие «Слава Украине! Героям слава!» изобрел «Союз украинских фашистов» (СУФ), члены которого позднее вошли в состав Организации украинских националистов.

Данное приветствие используют все украинские националисты, его также сделали официальным в Вооруженных силах Украины. 