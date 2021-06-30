«Саша, не могу сейчас тебе этого сказать. Полноценного ответа нет, так как мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране. <…> Ну, скорее всего, дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, ведь мы и раньше их не закрывали (весной прошлого года). Скорее всего учебный процесс в начальных классах будет происходить в обычном режиме», — сказал российский лидер.
В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны. Общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.