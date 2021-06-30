Ученик третьего класса в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина задал вопрос, как в связи с коронавирусом он встретит новый учебный год: за партой или дома

Путин объяснил, почему в разгар эпидемии в Петербурге проходит Евро-2020 © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны. Общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.