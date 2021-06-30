«Что касается Евро, Россия взяла обязательства по организации спортивных мероприятий», — объяснил российский лидер.
По его словам, страна их выполняет.
Чемпионат Европы по футболу принимают 11 городов: Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.
В Северной столице проходят 7 матчей:
12 июня — Бельгия — Россия
14 июня — Польша — Словакия
16 июня — Финляндия — Россия
18 июня — Швеция — Словакия
21 июня — Финляндия — Бельгия
23 июня — Швеция — Польша
2 июля — 1/4 финала (Швейцария — Испания)