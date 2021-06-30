Президент России 30 июня в ходе прямой линии объяснил, почему в разгар пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге проходит чемпионат Европы по футболу

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19 © POOL / POOL / Перейти в фотобанк По его словам, страна их выполняет. Чемпионат Европы по футболу принимают 11 городов: Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. В Северной столице проходят 7 матчей: 12 июня — Бельгия — Россия

14 июня — Польша — Словакия

16 июня — Финляндия — Россия

18 июня — Швеция — Словакия

21 июня — Финляндия — Бельгия

23 июня — Швеция — Польша

2 июля — 1/4 финала (Швейцария — Испания)