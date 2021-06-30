Президент РФ Владимир Путин долго не говорил, каким именно препаратом привился от коронавируса, но в конце концов в ходе «Прямой линии» признался, что сделал выбор в пользу «Спутника V»

Многих россиян интересует, какой вакциной привился глава государства. «Спутник V» могут одобрить в Евросоюзе в июле © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По словам президента РФ Владимира Путина, его просили не называть, чтобы не создавать конкуренцию.

При этом он отметил, что на момент, когда делал прививку, в гражданском обороте было 2 отечественные вакцины: «ЭпиВакКорона» (новосибирского центра «Вектор») и «Спутник V», подчеркнув, что они обе хорошие.

«Я особенно с врачами не советовался», — сказал Путин.

В конце концов, президент РФ принял решение привиться «Спутником V».

Как рассказал Путин, после первого укола ничего не почувствовал, а после второго — температура поднялась до 37,2, но к утру уже вернулась к отметке 36,6. После полной вакцинации анализы показали высокий уровень антител.