Многих россиян интересует, какой вакциной привился глава государства.
По словам президента РФ Владимира Путина, его просили не называть, чтобы не создавать конкуренцию.
При этом он отметил, что на момент, когда делал прививку, в гражданском обороте было 2 отечественные вакцины: «ЭпиВакКорона» (новосибирского центра «Вектор») и «Спутник V», подчеркнув, что они обе хорошие.
«Я особенно с врачами не советовался», — сказал Путин.
В конце концов, президент РФ принял решение привиться «Спутником V».
Как рассказал Путин, после первого укола ничего не почувствовал, а после второго — температура поднялась до 37,2, но к утру уже вернулась к отметке 36,6. После полной вакцинации анализы показали высокий уровень антител.