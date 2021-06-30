Президент России Владимир Путин объяснил, почему вакцинация против COVID-19 в России не является обязательной. Он рассказал об этом в ходе прямой линии 30 июня

За жизнь против смерти. Как в России взялись за вакцинацию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он предложил обратить внимание на закон 1998 года, в котором говорится об иммунной защите населения. По словам президента, он включает в себя две основные составляющие: одна из них — общенациональный календарь прививок, который является обязательным, а вторая предусматривает внедрение обязательной вакцинации в регионах, где показатели по заболеваемости превышают эпидемический порог.

Как отметил Путин, в Госдуму поступало предложение о внесении вакцинации против COVID-19 в первый перечень прививок, но депутаты его не поддержали, поэтому на сегодняшний день вакцинация против коронавируса не является обязательной в общенациональном плане.

«Поэтому никакой неразберихи в России нет. Все действуют в рамках закона», — резюмировал президент.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

На сегодняшний день в стране одной дозой вакцины привились более 23 миллионов россиян, а завершили вакцинацию — более 17 миллионов. Регионы, лидирующие по вакцинации: Москва, Московская область, Чечня, Белгородская и Тюменская области.