Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Об этом заявил 30 июня президент РФ Владимир Путин в ходе прямой трансляции

Что Путин говорил об Украине на «Прямой линии» в предыдущие годы © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Он добавил, что вместе с тем вторая статья закона говорит, что для того, чтобы предотвратить введение локдауна в отдельных регионах руководители имеют право вводить обязательную вакцинацию по отдельным категориям граждан.

В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны. Общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.