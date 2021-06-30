«Надо посмотреть закон от 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Туда включен общенациональный календарь прививок (и он является обязательным). Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок, но депутаты Госдумы не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала и не является обязательной в общенациональном плане», — сказал президент.
Он добавил, что вместе с тем вторая статья закона говорит, что для того, чтобы предотвратить введение локдауна в отдельных регионах руководители имеют право вводить обязательную вакцинацию по отдельным категориям граждан.
В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны. Общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.