Верховный суд Украины оставил в силе арест заблокированного в Херсоне российского танкера «Механик Погодин», который находится в санкционном списке СНБО. Об этом 30 июня сообщило издание «Порты Украины» со ссылкой на материалы дела

«Руководствуясь статьями 341, 344, 349, 350, 356, 359 Кодекса административного судопроизводства Украины, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда постановил: 1) Кассационную жалобу акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» оставить без удовлетворения; 2) Решение Херсонского окружного административного суда от 3 декабря 2018 года и постановление Пятого апелляционного административного суда от 12 марта 2019 года по делу №2140/1776/18 оставить без изменений», — говорится в решении суда.

Решение вступило в силу со дня принятия и обжалованию не подлежит.

«Механик Погодин» и Керченская провокация. Как Россия и Украина задерживали суда в Азовском море © пресс-центр Командования ВМСУ / пресс-центр Командования ВМСУ / Перейти в фотобанк Бориса Бабина, российская сторона может обратиться в международный инвестиционный арбитраж или Европейский суд.

«Но, боюсь, там в конце будет решение, где появятся слова «Крым», «оккупация» и «агрессия». Поэтому не факт, что россияне рискнут это делать», — написал он на своей странице в Facebook.

«Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона с 10 августа 2018 года. Формальная причина задержания состоит в том, что финансированием создания судна в 2011 году занималась компания АО «ВЭБ-Лизинг», попавшая под санкции Киева за участие в строительстве Крымского моста.

При этом с 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно является компания «В.Ф. Танкер», которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению.