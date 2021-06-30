В Московском районе Харькова мужчина на улице начал стрелять по прохожим, в результате чего пострадал один человек. Об этом 30 июня сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

В среду в 9:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Родниковой неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия у мужчины.

Зеленскому не отмыться: Кива мобилизует «Патриотов — За Жизнь» © скриншот с видео Hromadske.tv

В городе введена в действие полицейская операция «Сирена». Осматривается место происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Пользователи соцсетей сообщают, что жертвой стрелка стал замдиректора охранного агенства «Корпус» Артем Мошенский.

По данным depo.Харьков, пострадавший известен в фанатских кругах по прозвищу «Генерал». Является лидером фанатской организации «Харьков сети патриотс».

Ранее Мошенский был членом организации «Восточный корпус», которую ранее возглавлял Олег Ширяев. В настоящее время Ширяев является председателем местной организации депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Киви «Патриоты за жизнь!».