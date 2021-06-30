Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал «опасной затеей» заявления о возможном проходе кораблей НАТО в территориальных водах России вблизи Крыма. Об этом 30 июня сообщает РИА Новости

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил украинским СМИ, что корабли НАТО вслед за британским эсминцем Defender могут появиться вблизи Крыма.

«Предсказать, что будет, если украинские и натовские корабли решатся на столь опасную затею и пересекут морскую границу Российской Федерации, никто не может, но с максимальной уверенностью можно говорить, что, скорее всего, Россия будет вынуждена максимально жестко реагировать, чтобы пресечь провокацию», — сказал Бобков.

«Агрессивная и провокационная политика». Как Украина вмешалась в инцидент с британским эсминцем © REUTERS, Sergey Smolentsev

«Поэтому призываем всех, кто вынашивает различные провокации, оценить возможные последствия и не забывать, что Россия является одной из сильнейших держав мира», — отметил вице-спикер.

Ранее в акватории Черного моря стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze 2021 с участием войск Украины и стран НАТО. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, 5 тысяч военнослужащих и 18 отрядов специальных и водолазных операций из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.