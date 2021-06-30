Российский кинорежиссер Карен Шахназаров прокомментировал украинские запреты на въезд в страну для российских деятелей культуры, заявив, что ситуация становится еще более абсурдной, если принять во внимание, кто автор подобных решений

«Самое забавное, что возглавляет эту политику сам в прошлом артист. [Создатель «95 Квартала», а ныне президент Украины Владимир] Зеленский все-таки был артист, какой-никакой, причем он постоянно работал в России, а значит, он со многими знаком, и вот именно он проводит эту политику и возглавляет этот полный идиотизм», — сказал Шахназаров.

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По мнению режиссера, если вектор решений украинского государства не изменится, в конечном счете политика страны приведет к «большой антипатии со стороны России и российского народа».

Шахназаров предположил, что, возможно, это и есть цель киевских политиков, но в таком случае их действия могут оказаться пагубными для страны, так как «Украина всегда будет зависеть от России», в том числе от российских деятелей культуры.

Полностью интервью с кинорежиссером Кареном Шахназаровым можно прочитать здесь.