Теперь комиссия вправе принимать решения «о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».
Комиссия была сформирована в 2017 году при Совете безопасности республики.
На днях крупнейшее в Белоруссии по охвату пользователей издание Tut.by стерло из своих соцсетей и с сайта все публикации после 1 января 2020 года из-за угрозы репрессий и признания его экстремистским.