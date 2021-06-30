Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня подписал указ, согласно которому Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере может принимать меры против СМИ за распространение «вредной» информации, передает Sputnik

Война Зеленского: теперь Белоруссия? © пресс-служба президента Украины

Комиссия была сформирована в 2017 году при Совете безопасности республики.

На днях крупнейшее в Белоруссии по охвату пользователей издание Tut.by стерло из своих соцсетей и с сайта все публикации после 1 января 2020 года из-за угрозы репрессий и признания его экстремистским.