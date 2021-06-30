Болельщик в футболке сборной России с российским флагом и в шапке-ушанке пришел на матч Украины против Швеции в Глазго, где столкнулся с украинскими болельщиками, которые отобрали у него флаг и порвали футболку. Об этом 30 июня сообщило издание «Спорт Сегодня»

Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу © AP, Petr David Josek

«Болельщик сборной России устроил провокацию во время матча Евро-2020 между Швецией и Украиной в Глазго… Болельщик в футболке сборной России, обмотанный флагом России и с шапкой ушанкой с эмблемой СССР на голове появился на трибунах "Хэмпден Парк". Его фото в обнимку с украинцем облетело российские СМИ, мол, смотрите, "дружба, братья"», — говорится в сообщении.

По данным издания, затем российского болельщика заметили другие украинцы, и на этом «обнимашки закончились».

«В сети появились кадры, на которых этот парень стоит уже в порванной футболке и держится за челюсть. А российский флаг и вовсе исчез в неизвестном направлении», — рассказало СМИ.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в феврале 2014 года на фоне ситуации в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.