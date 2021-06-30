Депутат рассказал, что смотрел футбол в пабе и потратил выигрыш на пиво для посетителей заведения. При этом Арахамия не смог вспомнить имена и фамилии украинских футболистов, которые забили голы.
«Сейчас Украина — это символ, особенно после полного поражения России. Я даже рад больше по этому поводу, чем по нашим ребятам. Когда Россия проиграла, а Украина выиграла — это особенно круто», — заявил Арахамия.
Накануне вечером, победив Швецию в дополнительное время, сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал первенства.
22 июня сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 в решающем матче и покинула турнирную таблицу чемпионата Европы по футболу.