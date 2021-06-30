Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выиграл 300 долларов, угадав счёт в матче Украина-Швеция, и отметил, что больше рад поражению российской сборной в чемпионате Европы по футболу. Об этом 30 июня он рассказал в комментарии журналистам, передает PavlovskyNEWS в Telegram

Депутат рассказал, что смотрел футбол в пабе и потратил выигрыш на пиво для посетителей заведения. При этом Арахамия не смог вспомнить имена и фамилии украинских футболистов, которые забили голы.

«Сейчас Украина — это символ, особенно после полного поражения России. Я даже рад больше по этому поводу, чем по нашим ребятам. Когда Россия проиграла, а Украина выиграла — это особенно круто», — заявил Арахамия.

Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу © AP, Petr David Josek

22 июня сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 в решающем матче и покинула турнирную таблицу чемпионата Европы по футболу.