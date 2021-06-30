Американцы могут предложить своего посла в любую из групп Трехсторонней контактной группы для урегулирования конфликта в Донбассе, не затрагивая нормандский формат. Об этом 30 июня заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии «РБК-Украина».

«Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были — это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе (речь о переговорах Украина-ЕС-США-Россия, которые прошли в Женеве 17 апреля 2014 года, — ред.)», — заявил вице-премьер.

Отказаться от урегулирования, не отпустив Донбасс. В чем смысл референдума Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден обсуждали возобновление консультаций по Донбассу с привлечением спецпредставителя Госдепа США по Украине.

При этом советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Украины Михаил Подоляк заявил, что новости о привлечении США к переговорам по Донбассу могут быть уже в июле-августе, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.