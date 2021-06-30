«Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были — это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе (речь о переговорах Украина-ЕС-США-Россия, которые прошли в Женеве 17 апреля 2014 года, — ред.)», — заявил вице-премьер.
По его словам, женевскую площадку «можно возродить».
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден обсуждали возобновление консультаций по Донбассу с привлечением спецпредставителя Госдепа США по Украине.
При этом советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Украины Михаил Подоляк заявил, что новости о привлечении США к переговорам по Донбассу могут быть уже в июле-августе, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.