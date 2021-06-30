Болельщики из Украины не смогут прилететь на матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020, который пройдет в Риме, так как итальянские власти соблюдают карантинные ограничения. Об этом сообщается на сайте УЕФА 30 июня

Футболист команды Украины Зинченко задумался о сборной Англии © statcity.co.uk

«Необязательные поездки из Украины в Италию в настоящее время запрещены, за некоторыми исключениями… Это означает, что болельщики из Украины не смогут поехать в Италию на матч, если только к ним не относится одна из важных причин поездки», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для владельцев билетов никаких исключений также сделано не будет.

Италия продолжает не пускать в страну граждан третьих стран, которые хотят въехать по необязательным причинам вроде работы. Поэтому Украину на Стадио Олимпико в Риме смогут поддержать только представители местной диаспоры и украинские работники.

Матч 1/4 финала ЕВРО-2020 между сборными Англии и Украины пройдет 3 июля в Риме.