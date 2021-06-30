На сайте организации после завершения вторничных игр 1/8 финала обновили правила посещения матчей именно для болельщиков из Украины и Англии.
«Необязательные поездки из Украины в Италию в настоящее время запрещены, за некоторыми исключениями… Это означает, что болельщики из Украины не смогут поехать в Италию на матч, если только к ним не относится одна из важных причин поездки», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для владельцев билетов никаких исключений также сделано не будет.
Италия продолжает не пускать в страну граждан третьих стран, которые хотят въехать по необязательным причинам вроде работы. Поэтому Украину на Стадио Олимпико в Риме смогут поддержать только представители местной диаспоры и украинские работники.
Матч 1/4 финала ЕВРО-2020 между сборными Англии и Украины пройдет 3 июля в Риме.