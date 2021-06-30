Депутаты польского города Тарнув захотели прекратить действие договора о взаимном сотрудничестве с украинским Тернополем из-за решения местных властей назвать стадион в честь пособника нацистов Романа Шухевича, передало 29 июня издание Liga.net

«Ж*довская проблема»: очередной нацист на Украине объявлен героем © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Они упомянули, что коллаборационист был причастен к Волынской резне 1943 года, во время которой Украинская повстанческая армия (УПА)* уничтожила несколько десятков тысяч поляков.

Роман Шухевич занимал руководящие посты в Организации украинских националистов* в 1940-х годах и возглавлял УПА. Под его руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с Вермахтом и СС антипартизанских операциях. Был застрелен советскими спецслужбами при попытке оказать сопротивление при задержании в 1950 году.

Решение о переименовании украинского стадиона в честь Шухевича Тернопольский городской совет принял в марте 2021 года. Оно вызвало критику Израиля и Польши, однако украинское министерство иностранных дел сочло решение властей «сохранением памяти украинского народа».

*Деятельность организации запрещена на территории РФ