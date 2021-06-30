Депутаты единогласно поддержали это решение на последнем заседании городского совета.
Они упомянули, что коллаборационист был причастен к Волынской резне 1943 года, во время которой Украинская повстанческая армия (УПА)* уничтожила несколько десятков тысяч поляков.
Роман Шухевич занимал руководящие посты в Организации украинских националистов* в 1940-х годах и возглавлял УПА. Под его руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с Вермахтом и СС антипартизанских операциях. Был застрелен советскими спецслужбами при попытке оказать сопротивление при задержании в 1950 году.
Решение о переименовании украинского стадиона в честь Шухевича Тернопольский городской совет принял в марте 2021 года. Оно вызвало критику Израиля и Польши, однако украинское министерство иностранных дел сочло решение властей «сохранением памяти украинского народа».
*Деятельность организации запрещена на территории РФ