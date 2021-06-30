Российский певец и автор песен Юрий Лоза высказался о санкциях, которые на Украине применяют в отношении российских артистов. По его мнению, политика не должна вмешиваться в «исполнение Шуберта», а руководству страны следует обратиться к опыту своих «старших коллег». Об этом певец заявил в интервью изданию Украина.ру

«Я не могу понять, как может быть песня, музыка политизированной. Едет, например, пианист, играет он, скажем, концерт Шуберта, как он может быть политичным или аполитичным, если он не говорит ни одного слова? Да и какая разница, кому он принадлежит, какой стране? Кого вообще интересуют убеждения пианиста, который играет Шуберта? Будь он хоть крымнашист, путинист, русофоб, русофил, какая разница, если человек играет Шуберта на рояле?» — задался вопросом Лоза.

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Поэтому, заявил он, запреты, желание внести политический аспект в работу артистов — «это бред», и Украине следовало бы взять пример с тех европейских стран, на которые она активно ориентируется.

Например, с Англии, где представителей шоу-бизнеса просят не выкрикивать с британской сцены никаких политических лозунгов и смотрят тексты песен на предмет каких-либо призывов. При этом высказывания знаменитостей на родине остаются их личным делом. На Украине по-другому.

«Какое вам дело до того, что делает человек у себя в туалете? Чем он обклеил стенки своего гаража? Если вы большие, сильные европейцы. А если вы маленькие, зачуханные, задрипанные маленькие вассалы, то, конечно, вас должно интересовать, кто и как на вас смотрит. Ну будьте же большими и сильными европейцами, о чем вы кричите: "Украина понад усе" (лозунг украинских националистов, который переводится как "Украина превыше всего". — Ред.). Ну будьте выше этого, постарайтесь расправить плечи хоть когда-нибудь», — сказал он.

Полностью интервью с певцом и автором песен Юрием Лозой можно прочитать здесь.