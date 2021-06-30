Журналисты «Антикора» рассказали на днях о махинациях главы госпредприятия «Оператор Газотранспортные системы Украины» Сергея Макогона с проведением госзакупок, в результате которых тендеры выигрывают подставные компании для вымывания бюджетных денег из Украины

«Оператор ГТС Украины» отчитался о многомиллиардной прибыли © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк рассказало о схеме, которую применял Макогон: ОГТС объявлял тендеры на закупки в десятки миллионов долларов, после чего отменял их якобы из-за неактуальности, а потом создавал тендерную заявку-клона, но уже с участием «нужных» компаний.

Таким образом, по данным журналистов, Макогону удалось отдать тендеры подконтрольным фирмам на общую сумму в несколько сотен миллионов гривен. При этом компании, которые принимали участие в финальном конкурсе, в ряде случаев имели одних и тех же собственников, что является прямым нарушением законодательства.

Среди компаний, через которые ОГТС выводил деньги, оказались: ООО «ГАЗОЙЛТЕХНОПАЙП», ООО «Газпромбудмонтаж», ООО «АВГЕЛИТ», Liberty Tool International и прочие.

«Подобные манипуляции с тендерами Сергей Макогон делал <…> откровенно игнорируя и украинских производителей, и тех поставщиков, которые могут выполнять подобные работы и услуги напрямую, не привлекая подрядчиков. А вот "победители" и в первом, и во втором случае, мало того, что являются компаниями иностранными, так еще и собственных мощностей для выполнения условий тендера не имеют, привлекая субподрядчиков (что существенно удорожает услуги), а маржа от посреднической деятельности оседает в компаниях-прокладках», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что, согласно плану развития украинской ГТС на 2020 год, инвестиции в строительство, капитальные ремонты и реконструкцию элементов газотранспортной системы должны были составить 1,49 миллиарда гривен. Однако, согласно отчетности «Оператора ГТС», за девять месяцев 2020 года этот план был профинансирован только на 14%. В то же время большая часть денег пошла как раз на закупку товаров и услуг у таких фирм, как Liberty Tool International и Vorex LLC.