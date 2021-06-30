«Понимаем. Это провокация, спланированная и сознательная», — сказал Песков
На прошлой неделе британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.
Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Однако журналист «Би-би-си», находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды.