В ходе выполнения программы по экологическому оздоровлению реки Днепр в поверхностных водах Днепра был обнаружен 161 загрязнитель. Об этом 29 июня сообщила Счетная палата Украины

Катастрофическое состояние Днепра: в главной украинской реке завелись морские обитатели © Bogdana Cherniavskaya / facebook сообщении.

Кроме того, отмечается, что цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые осуществлялись при использовании реки как транспортной артерии.

«Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое… Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость ее полной очистки, что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет», — заявили в Счетной палате.

На экологическое оздоровление Днепра и улучшение качества питьевой воды в рамках реализации программы на протяжении четырех лет направили 4,2 миллиона гривен (11,2 млн руб.). За эти средства провели мониторинг состояния окружающей природной среды в бассейне реки и развития информационных систем экологического менеджмента.

Использование Днепра по расчетам за 2017-2020 годы принесло больше 100 миллиардов гривен (267,6 млрд руб.) в госбюджет. Ежегодный объем водозабора из реки составляет 7,4 миллиарда кубометров, или 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.