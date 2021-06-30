«Историческая победа сборной Украины над командой Швеции. Мы в 1/4 финала Евро-2020. В этот вечер все 40 миллионов украинцев были с вами на поле. Гордимся. Слава Украине», — написал глава правительства.
Ранее украинскую сборную поздравил президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что команда показывает характер и мощь, бьется, терпит болезненные удары и боль, однако «встает и дает сдачи».
Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы. Победные голы принесли Александр Зинченко и Артем Довбик.