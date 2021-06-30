Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил сборную страны с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале 30 июня

Зеленский помечтал об успехе украинских футболистов © пресс-служба президента Украины написал глава правительства. Ранее украинскую сборную поздравил президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что команда показывает характер и мощь, бьется, терпит болезненные удары и боль, однако «встает и дает сдачи». Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы. Победные голы принесли Александр Зинченко и Артем Довбик.