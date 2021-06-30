«Решение Белоруссии о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство"», — заявили в ведомстве.
Там посчитали такой шаг противоречащим национальным интересам Белоруссии и подчеркнули готовность оказать поддержку белорусскому гражданскому обществу в получении доступа к проектам инициативы и поддержании диалога с представителями ЕС.
На днях МИД Белоруссии заявил, что страна приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство» из-за санкционного давления.
«Восточное партнерство» — запущенная в 2009 году программа ЕС, направленная на развитие связей с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа предполагает «укрепление политической ассоциации и экономической интеграции» между странами-участницами и ЕС