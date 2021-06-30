«Что касается "ковидных" сертификатов, Европейский союз движется чуть быстрее, чем обычно, поэтому это еще, безусловно, актуальная тема в мировом масштабе. Мы ожидаем, что по оптимистическим прогнозам взаимное признание у нас состоится до конца лета. Мы этого ждем», — сказал он.
Чиновник добавил, что также в этом году ведомство ждет взаимного признания электронных подписей, что, по его словам, может произойти уже осенью.
Ранее Минцифры сообщало, что внутренние украинские ковид-сертификаты» станут доступны в приложении «Дия» 1 июля 2021 года. Для того, чтобы получить ковид-паспорт, необходим полный курс вакцинации. Сертификат действует 180 дней. Получить документ могут также те, кто уже переболел COVID-19.