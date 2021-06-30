В Министерстве цифровой трансформации Украины рассчитывают, что Украина и Евросоюз взаимно признают «ковидные» сертификаты до конца лета. Об этом первый замглавы ведомства Алексей Вискуб заявил на первом дне IТ-недели Европейской Бизнес Ассоциации 29 июня, передает «Укринформ»

Минздрав рассказал, с какого числа на Украине заработают COVID-паспорта © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк сказал он.

Чиновник добавил, что также в этом году ведомство ждет взаимного признания электронных подписей, что, по его словам, может произойти уже осенью.

Ранее Минцифры сообщало, что внутренние украинские ковид-сертификаты» станут доступны в приложении «Дия» 1 июля 2021 года. Для того, чтобы получить ковид-паспорт, необходим полный курс вакцинации. Сертификат действует 180 дней. Получить документ могут также те, кто уже переболел COVID-19.