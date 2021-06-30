Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 июня открыл республиканский бал выпускников учреждений высшего образования. Соответстующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого»

Лукашенко станцевал с незнакомкой на балу © REUTERS, Sergei Gapon/Pool

«Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете, не будете — надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что он всегда учился на отлично, и в его время все «было очень строго».

В мероприятии приняли участие около 230 дипломированных специалистов из всех регионов страны. Его гостями стали также ректоры вузов и преподаватели.