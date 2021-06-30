На мероприятии он поздравил молодежь с праздником и обратился к своему преемнику.
«Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете, не будете — надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что он всегда учился на отлично, и в его время все «было очень строго».
В мероприятии приняли участие около 230 дипломированных специалистов из всех регионов страны. Его гостями стали также ректоры вузов и преподаватели.