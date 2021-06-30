Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) 29 июня на своем сайте обвинила власти страны в «сдаче национальных интересов»

Украинские оппозиционеры обвинили Зеленского в узурпации власти © Оппозиционная платформа - за жизнь назвали принятие Верховной Радой законопроекта о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. По мнению партии, депутаты проголосовали за «очередную антиконституционную поправку» и отдали контроль над формированием ВККС «иностранным ставленникам».

В ОПЗЖ отметили, что теперь «представители иностранных кредиторов» смогут продвигать в судейский корпус Украины «судей-марионеток», которые будут защищать исключительно их интересы.

Накануне Рада утвердила законопроект о возобновлении работы ВККС Украины. В частности, депутаты одобрили правки Венецианской комиссии. Они предусматривают право решающего голоса для международных экспертов во время голосования при отборе членов ВККС.