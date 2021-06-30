Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня в своем Telegram отреагировал на выход сборной страны по футболу в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу © AP, Petr David Josek признался Зеленский.

Он поблагодарил сборную и отметил, что написать это именно после победы — «большое счастье».

«И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!» — предположил президент.

Также украинский лидер отметил, что команда показывает характер и мощь, бьется, терпит болезненные удары и боль, однако «встает и дает сдачи».

Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы. Победные голы принесли Александр Зинченко и Артем Довбик.