«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой!» — признался Зеленский.
Он поблагодарил сборную и отметил, что написать это именно после победы — «большое счастье».
«И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!» — предположил президент.
Также украинский лидер отметил, что команда показывает характер и мощь, бьется, терпит болезненные удары и боль, однако «встает и дает сдачи».
Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы. Победные голы принесли Александр Зинченко и Артем Довбик.