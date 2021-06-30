Взаимоотношения между Россией и Турцией имеют ту логику, которую они имеют, именно потому, что и Россия, и Турция являются периферийными для Запада странами, с которыми у Запада довольно сложные отношения. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 30 июня обсудят налаживание производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции. Также стороны обсудят вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России.

Турция — член НАТО, но она довольно специфический член НАТО, с которым у Брюсселя возникает довольно много сложностей, констатировал эксперт.

«Турция как бы член западного сообщества, но при этом за счет проблемы беженцев с Ближнего Востока Турция имеет возможность шантажировать Запад и давить на него. Турция ведет довольно самостоятельную политику вокруг себя (Сирия, Ливия, Кипр, Ближний Восток, арабо-израильский конфликт), не очень согласовывая свои действия с представителями западного сообщества», — указал Искандарян.

У России тоже довольно сложная конфигурация взаимоотношений с Западом. И это ее с Турцией, конечно, сближает, заключил собеседник издания.

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