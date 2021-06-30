В армянской прессе не было разговоров о том, что если Франция и Турция попытаются договориться по ряду вопросов, то это будет означать предательство национальных интересов Армении. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк Эммануэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провели встречу незадолго до открытия саммита НАТО в Брюсселе. Национальные лидеры обсудили ряд наиболее спорных вопросов во франко-турецких отношениях. Ранее Никол Пашинян ранее отзывался о Франции чуть ли не как о единственной защитнице армянских интересов, а армянская диаспора оказывает серьезное влияние на позицию Парижа.

Понятно, что у Турции с Францией есть свой формат взаимоотношений, они достаточно сложные, но вряд ли в Ереване кто-то всерьез ожидает, что Франция будет окончательно разрывать отношения с Турцией, констатировал эксперт.

Также, по его мнению, вряд ли можно напрямую связывать этот разговор с карабахской проблематикой.

«Карабахская проблема — это формат, в котором есть Минская группа, сопредседателями в которой выступают Франция, США и Россия, но на сегодняшний день активность Минской группы, мягко говоря, заморожена. Единственным посредником между Азербайджаном и Арменией по факту выступает только одна Россия», — указал Искандарян.

Политолог добавил, что взаимоотношения между Россией и Турцией имеют ту логику, которую они имеют, именно потому, что и Россия, и Турция являются периферийными для Запада странами, с которыми у Запада довольно сложные отношения.

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