Россия должна отказаться от транзита газа через Украину, учитывая слова президента Владимира Зеленского о том, что 3 млрд долларов, который таким образом получает Киев, тратятся на украинскую армию. Об этом рассказал писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Стариков о британском эсминце: у берегов Крыма будут новые провокации © кадр из видео Украина.ру Владимир Путин, комментируя резко негативную позицию Киева по «СП-2», заявил, что видит возможность загрузки газотранспортной системы (ГТС) Украины газом и после завершения нынешнего контракта на транзит. При этом глава государства, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Москва не обязана всех кормить.

«Таким образом, вопрос надо переформулировать: нужно ли России изменить экспортные направления потоков, если соседняя страна говорит, что из этих экспортных потоков она получает средства, за которые финансирует армию, которая уже много лет воюет с Россией. Какой тут может быть еще ответ? Конечно, да», — указал эксперт.

Для того чтобы «Северный поток» был достроен в принципе, Россия и Германия делали различные заявления, чтобы как-то умерить пыл американцев в попытке остановить этот проект, и одним из заявлений немецкой стороны было, что, даже если «Северный поток» будет построен, все равно определенный поток газа будет через Украину прокачиваться, пояснил Стариков.

Если же по какой-то причине Европа останется и без «Северного потока-2», и без украинской ГТС, то для прокачки объемов голубого топлива мы можем использовать «Северный поток-1» или «Южный поток-2», заключил собеседник издания.