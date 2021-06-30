Эксперт подчеркнул, что рядовому украинцу надоел бардак, который творится на улицах городов, и он хотел бы стабильности и покоя, который может обеспечить России.
Что касается глобальных переговоров между Москвой и Вашингтоном, то США теоретически могла бы для изменения позиций России по Китаю только изменения по Украине, которая для России действительно коренным образом важна, но этого не будет, уверен политолог.
«Судьба Донбасса, судьба Украины, воссоединение единого народа. Нет, такой подарок, конечно, они нам не сделают, как воссоединение единого народа. Это только Горбачев готов немцам делать такие подарки, нам, русскому народу, этот подарок нужно самим собирать и создавать. Но я думаю, что переговоры могут идти сущностно только вокруг этого вопроса», — указал Стариков.
При этом сейчас трудно представить, что Россия может предложить американцам взамен за то, чтобы они отказались от поддержки нацистского режима на Украине, заключил собеседник издания.