Россия привлекательна тем, что она не делит людей на русских и нерусских. Вот все, кто живет на Украине и в России, для нее одинаково ценны и важны. Об этом рассказал писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Стариков оценил переговоры в Женеве: что США готовят для Путина? © Скриншот из видео Украина.ру

Что касается глобальных переговоров между Москвой и Вашингтоном, то США теоретически могла бы для изменения позиций России по Китаю только изменения по Украине, которая для России действительно коренным образом важна, но этого не будет, уверен политолог.

«Судьба Донбасса, судьба Украины, воссоединение единого народа. Нет, такой подарок, конечно, они нам не сделают, как воссоединение единого народа. Это только Горбачев готов немцам делать такие подарки, нам, русскому народу, этот подарок нужно самим собирать и создавать. Но я думаю, что переговоры могут идти сущностно только вокруг этого вопроса», — указал Стариков.

При этом сейчас трудно представить, что Россия может предложить американцам взамен за то, чтобы они отказались от поддержки нацистского режима на Украине, заключил собеседник издания.