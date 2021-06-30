Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов точно не подаст в отставку. Он не такой человек. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Со стороны Черчесова было бы благородно, если бы он хотя бы подал в отставку, и если бы РФС ее не принял, то это была бы уже ответственность РФС, но этого не произошло, ни одного, ни второго, сетует эксперт.

После того как Черчесов сказал, что лучшей игрой России на этом чемпионате был матч со сборной Дании, у болельщиков сложилось впечатление, что они с ним либо смотрели разные игры, либо находятся в параллельных мирах, подчеркнул журналист.

«Вероятность того, что он останется, велика. Наверное, ему эта позиция нравится по всем показателям (денежным тоже). Он человек небедный, мог бы какое-то время погулять, но сейчас такую работу ему найти будет трудно», — категоричен Мармазов.

Теоретически на смену Черчесову может прийти какой-то европейский специалист, что тоже не всегда срабатывает, а что касается российского тренерского корпуса, то он, к сожалению, сегодня крайне и крайне беден, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.