Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы на стадии группового этапа. Команда Черчесова заняла последнее место в группе B. По словам агента наставника команды, Черчесов покинет свой пост сам, если почувствует, что не сможет помочь сборной.
Со стороны Черчесова было бы благородно, если бы он хотя бы подал в отставку, и если бы РФС ее не принял, то это была бы уже ответственность РФС, но этого не произошло, ни одного, ни второго, сетует эксперт.
После того как Черчесов сказал, что лучшей игрой России на этом чемпионате был матч со сборной Дании, у болельщиков сложилось впечатление, что они с ним либо смотрели разные игры, либо находятся в параллельных мирах, подчеркнул журналист.
«Вероятность того, что он останется, велика. Наверное, ему эта позиция нравится по всем показателям (денежным тоже). Он человек небедный, мог бы какое-то время погулять, но сейчас такую работу ему найти будет трудно», — категоричен Мармазов.
Теоретически на смену Черчесову может прийти какой-то европейский специалист, что тоже не всегда срабатывает, а что касается российского тренерского корпуса, то он, к сожалению, сегодня крайне и крайне беден, заключил собеседник издания.
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