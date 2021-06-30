США намеревались превратить Россию в инструмент воздействия на Китай. Россия не захотела стать этим инструментом, и они приняли решение сделать из Украины инструмент воздействия на Россию. Об этом рассказал писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Стариков о британском эсминце: у берегов Крыма будут новые провокации © кадр из видео Украина.ру

«Причем в ситуации, когда для этого не было никаких предпосылок. Через год регулярные выборы. Если Янукович вам так не нравится, подождите год. Зачем стрелять и убивать? В экономике все ничего было, с гривной было все в порядке», — указал Стариков.

По его словам, США стали активно помогать Украине формировать боеспособные силы только в период после переворота, хотя сейчас украинский режим и Запад вовсю говорят о том, что Россия якобы всегда представляла угрозу для Украины.

Вся эта ситуация нужна для того, чтобы создавать проблемы России и дорого продавать способ их решения, заключил собеседник издания.