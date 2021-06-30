Эксперт отметил, что США сначала попытались устроить государственный переворот в России в 2011-2012 году (массовые протесты в Москве), но когда это не удалось, они в форсированном режиме организовали государственный переворот на Украине 2013-2014 годов.
«Причем в ситуации, когда для этого не было никаких предпосылок. Через год регулярные выборы. Если Янукович вам так не нравится, подождите год. Зачем стрелять и убивать? В экономике все ничего было, с гривной было все в порядке», — указал Стариков.
По его словам, США стали активно помогать Украине формировать боеспособные силы только в период после переворота, хотя сейчас украинский режим и Запад вовсю говорят о том, что Россия якобы всегда представляла угрозу для Украины.
Вся эта ситуация нужна для того, чтобы создавать проблемы России и дорого продавать способ их решения, заключил собеседник издания.