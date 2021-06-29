Представители Народной милиции Луганской Народной Республики на подконтрольной Киеву территории заметили украинских военных, переодетых в форму военных ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко, передает агентство РИА Новости 29 июня

«В районе населенного пункта Новотошковское отмечена работа военнослужащих 57-ой бригады, одетых в форму Народной милиции, демонстрирующих проведение инженерных работ», — заявил Филипоненко.

Он отметил, что, по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики переоделись в чужую форму для съемки постановочного сюжета.

Киев препятствует поиску пропавших без вести в Донбассе — ЛНР © РИА Новости,

Ранее сообщалось, что за неделю в ЛНР зафиксировали три обстрела со стороны украинских силовиков.