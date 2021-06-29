«В районе населенного пункта Новотошковское отмечена работа военнослужащих 57-ой бригады, одетых в форму Народной милиции, демонстрирующих проведение инженерных работ», — заявил Филипоненко.
Он отметил, что, по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики переоделись в чужую форму для съемки постановочного сюжета.
По словам Филипоненко, с 1 по 3 июля в зону ответственности 57-й бригады украинских силовиков прибывает группа 74-го Центра информационно-психологических операций ВС Украины и представители украинских СМИ («24 канал», «5 канал», «Украина»), а также представители информационных агентств Франции и Канады.
Ранее сообщалось, что за неделю в ЛНР зафиксировали три обстрела со стороны украинских силовиков.