По словам его однопартийца, Ляшко серьезно заинтересовался майнингом криптовалюты Ethereum и уже запустил свою криптоферму.
«Политика — это моя жизнь. А бизнес — это так, только чтобы семью прокормить. Поэтому да, сейчас занимаюсь тем, что приносит деньги, в том числе криптовалютами», — рассказал Ляшко.
Также сообщается, что после поражения на выборах в Раду Ляшко учит английский, тренируется, играет с сыном. Также бывший парламентарий ухаживает за садом, ходит на эфиры телеканалов, а также занимается бизнесом.
На Украине криптовалюта не имеет определенного правового статуса. Также отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирование операций.
Осенью кандидат в депутаты от «Слуги народа» Анатолий Гунько победил Ляшко на довыборах в парламент по 208 округу в Черниговской области.