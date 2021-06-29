Бывший депутат Рады и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко занялся майнингом криптовалюты Ethereum. Об этом 29 июня сообщает «Украинская правда»

По словам его однопартийца, Ляшко серьезно заинтересовался майнингом криптовалюты Ethereum и уже запустил свою криптоферму.

«Политика — это моя жизнь. А бизнес — это так, только чтобы семью прокормить. Поэтому да, сейчас занимаюсь тем, что приносит деньги, в том числе криптовалютами», — рассказал Ляшко.

Сельский супергерой: скандальный Олег Ляшко может вернуться в Раду © Facebook, Олег Ляшко

На Украине криптовалюта не имеет определенного правового статуса. Также отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирование операций.

Осенью кандидат в депутаты от «Слуги народа» Анатолий Гунько победил Ляшко на довыборах в парламент по 208 округу в Черниговской области.