Мэр Днепра Борис Филатов не намерен баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах. Об этом он заявил на своей странице в Facebook 29 июня

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Филатов якобы собирается идти техническим кандидатом от Владимира Зеленского против Виталия Кличко на следующие президентские выборы.

«Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты. Как минимум, мне это не интересно, а как максимум, уходя в политику, я пообещал Марине, что дальше никуда не полезу. А моя жена — единственный на Земле человек, которого я боюсь», — написал Филатов.

Мэр Днепра Филатов собрался в космос © Facebook, Borys Filatov / Facebook, Borys Filatov / Перейти в фотобанк

«Уважаемые политические интересанты, которые пытаются путем информационных "разгонов" меня спровоцировать. Говорю открыто и публично: не ищите врагов там, где не стоит этого делать. Мне воевать, как дураку с горы катиться, по-моему, в этом уже все убедились. Просто оставьте меня в покое и занимайтесь своими делами», — добавил Филатов.

Он добавил, что в дальнейшем планирует развивать партию «Пропозиция».