Украинцы стали больше доверять Министерству внутренних дел и выше оценивать работу его главы Арсена Авакова. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы им. Кучерива

Большинство украинцев по-прежнему негативно оценивают работу руководителей правоохранительных органов, но за последние 10 месяцев произошли существенные изменения. Так, по сравнению с июлем 2020 года улучшилась оценка действий министра внутренних дел Арсена Авакова: баланс изменился с —52% до — 48%.

Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины © avakov.com

«Возросло недоверие к Нацполиции и СБУ (с —25% до —31%). Однако улучшился этот показатель для Министерства внутренних дел (с —46% до —43%), ГБР (с —47% до —43%), прокуратуры (с —58% до —52%), САП (с —60% до —52%)», — говорится в результатах исследования.

В том, что ситуация с безопасностью и общественным порядком ухудшилась, уверены 38% опрошенных, 11% респондентов наоборот считают, что она улучшилась.

Опрос проводился во всех областях Украины с 14 по 19 мая 2021 года.