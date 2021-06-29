Пять украинских теннисисток квалифицировались на летние Олимпийские игры-2020 в Токио. Об этом 29 июня сообщили в Федерации тенниса Украины

«Федерация тенниса Украины получила официальное уведомление относительно состава национальной команды на Олимпийские игры в Токио. На крупнейшее спортивное событие мира квалифицировались пять украинских теннисисток», — говорится в сообщении, опубликованном на странице федерации в Facebook.

В частности, на Олимпиаду отправятся Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Макрта Косюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Украина нацелилась на проведение Олимпиады, все равно какой © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что в этом году на Олимпиаду не поедет 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс. Уильямс четыре раза брала золото на Олимпийских играх.

От России на Олимпиаде выступят теннисистки Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина и Елена Веснина.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.