«Федерация тенниса Украины получила официальное уведомление относительно состава национальной команды на Олимпийские игры в Токио. На крупнейшее спортивное событие мира квалифицировались пять украинских теннисисток», — говорится в сообщении, опубликованном на странице федерации в Facebook.
В частности, на Олимпиаду отправятся Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Макрта Косюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
Летние Олимпийские игры в Токио станут вторыми для Свитолиной. В 2016-м она дошла до четвертьфинала в одиночном разряде.
Ранее стало известно, что в этом году на Олимпиаду не поедет 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс. Уильямс четыре раза брала золото на Олимпийских играх.
От России на Олимпиаде выступят теннисистки Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина и Елена Веснина.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.