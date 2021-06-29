«Francesca для Diesel, которую мы полностью сняли в Киеве, получила семь наград на Cannes Lions International Festival of Creativity! Две в категории Film и пять в категории Film craft: за режиссуру, монтаж, кастинг, музыку и операторскую работу», — говорится в сообщении.
Ролик был отмечен в таких категориях, как режиссура (Золотой лев), монтаж (Серебряный лев), операторская работа (Золотой лев), музыка (Серебряный лев), кастинг (Серебряный лев), фильм (Золотой лев), онлайн-фильм (Серебряный лев).
Видео Francesca рассказывает о жизни трансгендерной девушки Франчески. Ролик снимали в одном из корпусов Киевского политехнического института. Режиссер видео — Франсуа Руссель, работавший с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones.