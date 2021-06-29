Рекламное видео для бренда Diesel, снятое в Киеве, получило семь каннских львов. Об этом на днях сообщила компания Family Prodaction, которая занималась производством ролика

«Francesca для Diesel, которую мы полностью сняли в Киеве, получила семь наград на Cannes Lions International Festival of Creativity! Две в категории Film и пять в категории Film craft: за режиссуру, монтаж, кастинг, музыку и операторскую работу», — говорится в сообщении.

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Видео Francesca рассказывает о жизни трансгендерной девушки Франчески. Ролик снимали в одном из корпусов Киевского политехнического института. Режиссер видео — Франсуа Руссель, работавший с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones.