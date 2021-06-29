«Временная, но решающая роль независимых экспертов в Совете по этике ВСП отвечала бы лучшим образом интересам граждан Украины. Мы также продолжаем призывать Украину последовать рекомендациям Венецианской комиссии по поводу реформы ВСП, и внедрить такую же модель голосования при выборе членов ВККС», — говорится в документе.
Аналогичный принцип — контроль международных экспертов — от Зеленского требуют применять и при формировании руководящего состава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
От выполнения данных шагов будет зависеть международная финансовая поддержка Украины и иностранные инвестиции, сказано в письме.