Назначение судей в украинский Высший совет правосудия (ВСП) и Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) должно происходить под контролем независимых международных экспертов, говорится в письме послов G7 и Евросоюза на Украине, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому. Часть документа опубликовал Telegram-канал «Шептун» 29 июня

«Временная, но решающая роль независимых экспертов в Совете по этике ВСП отвечала бы лучшим образом интересам граждан Украины. Мы также продолжаем призывать Украину последовать рекомендациям Венецианской комиссии по поводу реформы ВСП, и внедрить такую же модель голосования при выборе членов ВККС», — говорится в документе.

Послы ЕС и «Большой семерки» потребовали от Зеленского реформировать коррумпированную судебную систему ради инвестиций © CC0, Pixabay

От выполнения данных шагов будет зависеть международная финансовая поддержка Украины и иностранные инвестиции, сказано в письме.