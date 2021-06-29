Дети, не получившие прививки, не должны посещать школу. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает агентство «Украинские новости» 29 июня

«Я бы учитывал решение Верховного Суда о недопуске не вакцинированных детей в учебные заведения. И вводил бы подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, не вакцинированных и не имеющих на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний», — сказал Кузин.

Кубинский прорыв. Страна успешно испытала свою вакцину и может помочь Украине © AFP, Jorge Luis Baños

Ранее стало известно, что Минздрав Украины рассматривает вариант иммунизации от коронавируса несовершеннолетних. В ближайшее время этот вопрос рассмотрит Национально-техническая группа экспертов по вопросам иммунизации.