«Я бы учитывал решение Верховного Суда о недопуске не вакцинированных детей в учебные заведения. И вводил бы подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, не вакцинированных и не имеющих на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний», — сказал Кузин.
Он отметил, что для не получивших по каким-то причинам прививки детей существует альтернатива — дистанционное или другие формы обучения. Для взрослых людей должны действовать другие правила.
Ранее стало известно, что Минздрав Украины рассматривает вариант иммунизации от коронавируса несовершеннолетних. В ближайшее время этот вопрос рассмотрит Национально-техническая группа экспертов по вопросам иммунизации.