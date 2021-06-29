Во время выступления российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Одессе, его фанатки устроили потасовку в vip-зоне. Видео драки с концерта 28 июня опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews

Комаровский рассказал о зависимости COVID-19 от лишнего веса © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

«Поединок завершился слезами девушки, которой перекрыли просмотр концерта. Сам Баста не обратил внимание на этот инцидент», — говорится в сообщении Telegram-канала.

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Буквально на днях, перед выступлением Басты на Украине, в Службе безопасности страны (СБУ) заявили, что музыканту нужно снова запретить въезд. Однако в Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для артиста уже истек, а на новый он пока «не заслужил», так как больше не ездил в Крым.

Многие поклонники Вакуленко советовали звезде не ездить на Украину, опасаясь за жизнь кумира, так как помимо СБУ концертами рэпера заинтересовался бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко. Он объявил крупное вознаграждение за голову Басты.

Выступления музыканта сопровождались акциями местных нацистов, однако все равно собрали аншлаги.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.