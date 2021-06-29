На кадрах видно, что одна из поклонниц рэпера попросила двух других фанаток присесть, так как они находились на возвышении у vip-столика и перекрывали обзор сцены. После отказа девушки взаимно облили друг друга напитками из бокалов, после чего завязалась драка.
«Поединок завершился слезами девушки, которой перекрыли просмотр концерта. Сам Баста не обратил внимание на этот инцидент», — говорится в сообщении Telegram-канала.
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Буквально на днях, перед выступлением Басты на Украине, в Службе безопасности страны (СБУ) заявили, что музыканту нужно снова запретить въезд. Однако в Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для артиста уже истек, а на новый он пока «не заслужил», так как больше не ездил в Крым.
Многие поклонники Вакуленко советовали звезде не ездить на Украину, опасаясь за жизнь кумира, так как помимо СБУ концертами рэпера заинтересовался бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко. Он объявил крупное вознаграждение за голову Басты.
Выступления музыканта сопровождались акциями местных нацистов, однако все равно собрали аншлаги.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.