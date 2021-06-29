Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили будет вести свое ток-шоу на одном из украинских телеканалов. Об этом 29 июня сообщает канал «Шептун» в Telegram

«Главный реформатор страны Михаил Саакашвили будет вести ток-шоу в прямом эфире на одном из украинских каналов… Теперь наблюдаем за тем, как постепенно отечественную телевизионную нишу заполняют аутсайдеры украинской политики. +1 к компании Юры Луценко», — говорится в сообщении.

Саакашвили напомнил о себе. Грузинский «реформатор» оказался бесполезен для Украины © Facebook, Mikheil Saakashvili

Премьера политического ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко» состоялась 11 марта. Программа транслируется каждый четверг в прямом эфире «Пятого канала», который принадлежит Петру Порошенко.

В прошлом эфире экс-депутат Рады и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в программе Луценко решил раздеться.