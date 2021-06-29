«Главный реформатор страны Михаил Саакашвили будет вести ток-шоу в прямом эфире на одном из украинских каналов… Теперь наблюдаем за тем, как постепенно отечественную телевизионную нишу заполняют аутсайдеры украинской политики. +1 к компании Юры Луценко», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Саакашвили планирует провести в Одессе некий «конгресс инновации о будущем Грузии».
Премьера политического ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко» состоялась 11 марта. Программа транслируется каждый четверг в прямом эфире «Пятого канала», который принадлежит Петру Порошенко.
В прошлом эфире экс-депутат Рады и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в программе Луценко решил раздеться.