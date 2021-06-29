Британский десантник, участвующий в донбасском конфликте на стороне украинских вооруженных сил, 28 июня в своем Instagram посмеялся над скудной едой в столовой, которую предоставила Украина участникам учений НАТО Sea Breeze 2021

«Добро пожаловать на See Breeze, вот ваш стандартный натовский завтрак. У нас для вас тот же изысканный напиток, что был в прошлые три раза, пустая гречка и сосиска, а к ней — нарезанный огурец и два ломтика помидора. Никаких соусов. Вкуснота!» — подписал он фотографию еды.

В Черном море стартуют военно-морские учения Украины и НАТО Sea Breeze © Sea Breeze

Учения Sea Breeze-2021 продолжатся до 10 июля. В них задействованы около пяти тысяч военных и более 30 кораблей разных стран, среди которых организаторы — Украина и США, и гости — Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и другие.