Правоохранители отобрали у протестующих возле Офиса президента Украины предпринимателей последний реквизит в рамках акции «Похороны микробизнеса» и применили в столкновениях слезоточивый газ. Об этом 29 июня сообщают украинские СМИ

«Противостояние ФОПов (предпринимателей) и правоохранителей продолжилось у ворот под Офисом президента. Полиция решила фильтровать массовое шествие предпринимателей из-за чего начались новые столкновения. Полицейским удалось отобрать последний венок у ФОПов», — говорится в сообщении PavlovskyNEWS в Telegram.

Психоз по-украински. Майдан между поражением и победой © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Ранее правоохранители отобрали у протестного движения предпринимателей SaveФОП импровизированный гроб, который они пытались пронести в правительственный квартал. Несколько митингующих были задержаны.

В целом предприниматели митингуют в центре Киева шесть месяцев. Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года.

Участники митинга были недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.