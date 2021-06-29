«Противостояние ФОПов (предпринимателей) и правоохранителей продолжилось у ворот под Офисом президента. Полиция решила фильтровать массовое шествие предпринимателей из-за чего начались новые столкновения. Полицейским удалось отобрать последний венок у ФОПов», — говорится в сообщении PavlovskyNEWS в Telegram.
Канал «Шептун» отмечает, что «в ход пошел слезоточивый газ». Также «Шарий.net» в Telegram отмечает, что лидер движения SaveФОП Сергей Доротич в стычках с полицией ранил руку.
Ранее правоохранители отобрали у протестного движения предпринимателей SaveФОП импровизированный гроб, который они пытались пронести в правительственный квартал. Несколько митингующих были задержаны.
В целом предприниматели митингуют в центре Киева шесть месяцев. Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года.
Участники митинга были недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.